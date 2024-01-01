5 دالاسي غامبي إلى جنيه إسترليني

تحويل GMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 gmd
0.06 gbp

1.00000 GMD = 0.01172 GBP

Mid-market exchange rate at 23:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854011.0820589.68271.461581.649090.9533618.5303
1 GBP1.1709511.267105.0121.71141.930961.1163321.6976
1 USD0.92420.789266182.88221.350751.524040.8810517.1252
1 INR0.01115040.009522740.012065310.01629720.0183880.01063010.206621

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / جنيه استرليني
1 GMD0.01172 GBP
5 GMD0.05860 GBP
10 GMD0.11721 GBP
20 GMD0.23441 GBP
50 GMD0.58603 GBP
100 GMD1.17206 GBP
250 GMD2.93015 GBP
500 GMD5.86030 GBP
1000 GMD11.72060 GBP
2000 GMD23.44120 GBP
5000 GMD58.60300 GBP
10000 GMD117.20600 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Gambian Dalasi
1 GBP85.31980 GMD
5 GBP426.59900 GMD
10 GBP853.19800 GMD
20 GBP1706.39600 GMD
50 GBP4265.99000 GMD
100 GBP8531.98000 GMD
250 GBP21329.95000 GMD
500 GBP42659.90000 GMD
1000 GBP85319.80000 GMD
2000 GBP170639.60000 GMD
5000 GBP426599.00000 GMD
10000 GBP853198.00000 GMD