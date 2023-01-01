روبية سريلانكي إلى بيزو مكسيكي

تحويل LKR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
53.02 mxn

1.00000 LKR = 0.05302 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:23 UTC
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LKR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436841.661210.963718.3201
1GBP1.1527411.2294102.1881.656311.914951.1108921.1184
1USD0.937650.813405183.121.347251.557630.903617.1778
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620850.01873960.0108710.206663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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LKR إلى INR

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LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mexican Peso
1 LKR0.05302 MXN
5 LKR0.26509 MXN
10 LKR0.53018 MXN
20 LKR1.06036 MXN
50 LKR2.65089 MXN
100 LKR5.30179 MXN
250 LKR13.25447 MXN
500 LKR26.50895 MXN
1000 LKR53.01790 MXN
2000 LKR106.03580 MXN
5000 LKR265.08950 MXN
10000 LKR530.17900 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / روبية سريلانكية
1 MXN18.86160 LKR
5 MXN94.30800 LKR
10 MXN188.61600 LKR
20 MXN377.23200 LKR
50 MXN943.08000 LKR
100 MXN1886.16000 LKR
250 MXN4715.40000 LKR
500 MXN9430.80000 LKR
1000 MXN18861.60000 LKR
2000 MXN37723.20000 LKR
5000 MXN94308.00000 LKR
10000 MXN188616.00000 LKR