روبية سريلانكي إلى كولون كوستاريكي

تحويل LKR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
1654.24 crc

1.00000 LKR = 1.65424 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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LKR إلى EUR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / كوستاريكا كولوين
1 LKR1.65424 CRC
5 LKR8.27120 CRC
10 LKR16.54240 CRC
20 LKR33.08480 CRC
50 LKR82.71200 CRC
100 LKR165.42400 CRC
250 LKR413.56000 CRC
500 LKR827.12000 CRC
1000 LKR1654.24000 CRC
2000 LKR3308.48000 CRC
5000 LKR8271.20000 CRC
10000 LKR16542.40000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / روبية سريلانكية
1 CRC0.60451 LKR
5 CRC3.02253 LKR
10 CRC6.04506 LKR
20 CRC12.09012 LKR
50 CRC30.22530 LKR
100 CRC60.45060 LKR
250 CRC151.12650 LKR
500 CRC302.25300 LKR
1000 CRC604.50600 LKR
2000 CRC1209.01200 LKR
5000 CRC3022.53000 LKR
10000 CRC6045.06000 LKR