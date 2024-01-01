5,000 كولون كوستاريكي إلى روبية سريلانكي

تحويل CRC إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 crc
2,824.22 lkr

₡1.000 CRC = Sr0.5648 LKR

Mid-market exchange rate at 16:21
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CRC إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7271.5021.6580.94720.813
1 GBP1.16911.277107.1861.7551.9381.10724.32
1 USD0.9150.783183.9491.3741.5180.86719.048
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / روبية سريلانكية
1 CRC٠٫٥٦٤٨٤ LKR
5 CRC٢٫٨٢٤٢١ LKR
10 CRC٥٫٦٤٨٤٣ LKR
20 CRC١١٫٢٩٦٨٦ LKR
50 CRC٢٨٫٢٤٢١٥ LKR
100 CRC٥٦٫٤٨٤٣٠ LKR
250 CRC١٤١٫٢١٠٧٥ LKR
500 CRC٢٨٢٫٤٢١٥٠ LKR
1000 CRC٥٦٤٫٨٤٣٠٠ LKR
2000 CRC١٬١٢٩٫٦٨٦٠٠ LKR
5000 CRC٢٬٨٢٤٫٢١٥٠٠ LKR
10000 CRC٥٬٦٤٨٫٤٣٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / كوستاريكا كولوين
1 LKR١٫٧٧٠٤٠ CRC
5 LKR٨٫٨٥٢٠٠ CRC
10 LKR١٧٫٧٠٤٠٠ CRC
20 LKR٣٥٫٤٠٨٠٠ CRC
50 LKR٨٨٫٥٢٠٠٠ CRC
100 LKR١٧٧٫٠٤٠٠٠ CRC
250 LKR٤٤٢٫٦٠٠٠٠ CRC
500 LKR٨٨٥٫٢٠٠٠٠ CRC
1000 LKR١٬٧٧٠٫٤٠٠٠٠ CRC
2000 LKR٣٬٥٤٠٫٨٠٠٠٠ CRC
5000 LKR٨٬٨٥٢٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 LKR١٧٬٧٠٤٫٠٠٠٠٠ CRC