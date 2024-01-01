Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile LKR → CRC çevirin

1.000 lkr
1.660,17 crc

1.00000 LKR = 1.66017 CRC

10:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03971.539050.93161.347153.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34051.136880.6881450.9951252.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169381.691014.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936510.01853390.01121840.0162230.04423

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 LKR1.66017 CRC
5 LKR8.30085 CRC
10 LKR16.60170 CRC
20 LKR33.20340 CRC
50 LKR83.00850 CRC
100 LKR166.01700 CRC
250 LKR415.04250 CRC
500 LKR830.08500 CRC
1000 LKR1660.17000 CRC
2000 LKR3320.34000 CRC
5000 LKR8300.85000 CRC
10000 LKR16601.70000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Sri Lanka Rupisi
1 CRC0.60235 LKR
5 CRC3.01175 LKR
10 CRC6.02349 LKR
20 CRC12.04698 LKR
50 CRC30.11745 LKR
100 CRC60.23490 LKR
250 CRC150.58725 LKR
500 CRC301.17450 LKR
1000 CRC602.34900 LKR
2000 CRC1204.69800 LKR
5000 CRC3011.74500 LKR
10000 CRC6023.49000 LKR