روبية سريلانكي إلى توغروغ منغولي

تحويل LKR إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٠٬٧٢٥٫٣٠ mnt

1.00000 LKR = 10.72530 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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LKR إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436841.661210.963718.3201
1GBP1.1527411.2294102.1881.656311.914951.1108921.1184
1USD0.937650.813405183.121.347251.557630.903617.1778
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620850.01873960.0108710.206663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / التوغروغ المنغولي
1 LKR10.72530 MNT
5 LKR53.62650 MNT
10 LKR107.25300 MNT
20 LKR214.50600 MNT
50 LKR536.26500 MNT
100 LKR1072.53000 MNT
250 LKR2681.32500 MNT
500 LKR5362.65000 MNT
1000 LKR10725.30000 MNT
2000 LKR21450.60000 MNT
5000 LKR53626.50000 MNT
10000 LKR107253.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / روبية سريلانكية
1 MNT0.09324 LKR
5 MNT0.46619 LKR
10 MNT0.93237 LKR
20 MNT1.86475 LKR
50 MNT4.66187 LKR
100 MNT9.32374 LKR
250 MNT23.30935 LKR
500 MNT46.61870 LKR
1000 MNT93.23740 LKR
2000 MNT186.47480 LKR
5000 MNT466.18700 LKR
10000 MNT932.37400 LKR