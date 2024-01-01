10 آلاف توغروغ منغولي إلى روبية سريلانكي

تحويل MNT إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mnt
912.67 lkr

1.00000 MNT = 0.09127 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / روبية سريلانكية
1 MNT0.09127 LKR
5 MNT0.45634 LKR
10 MNT0.91267 LKR
20 MNT1.82535 LKR
50 MNT4.56337 LKR
100 MNT9.12674 LKR
250 MNT22.81685 LKR
500 MNT45.63370 LKR
1000 MNT91.26740 LKR
2000 MNT182.53480 LKR
5000 MNT456.33700 LKR
10000 MNT912.67400 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / التوغروغ المنغولي
1 LKR10.95680 MNT
5 LKR54.78400 MNT
10 LKR109.56800 MNT
20 LKR219.13600 MNT
50 LKR547.84000 MNT
100 LKR1095.68000 MNT
250 LKR2739.20000 MNT
500 LKR5478.40000 MNT
1000 LKR10956.80000 MNT
2000 LKR21913.60000 MNT
5000 LKR54784.00000 MNT
10000 LKR109568.00000 MNT