Sri Lanka rupisinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile LKR → MNT çevirin

1.000 lkr
10.852,90 mnt

1.00000 LKR = 10.85290 MNT

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04081.539050.931651.347453.67285
1 CAD0.73868910.58852661.34131.136880.6881770.9953462.71309
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169371.691254.60998
1 INR0.01204230.01630220.0095942910.01853370.01121880.01622640.0442295

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moğol Tugriki
1 LKR10.85290 MNT
5 LKR54.26450 MNT
10 LKR108.52900 MNT
20 LKR217.05800 MNT
50 LKR542.64500 MNT
100 LKR1085.29000 MNT
250 LKR2713.22500 MNT
500 LKR5426.45000 MNT
1000 LKR10852.90000 MNT
2000 LKR21705.80000 MNT
5000 LKR54264.50000 MNT
10000 LKR108529.00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Sri Lanka Rupisi
1 MNT0.09214 LKR
5 MNT0.46071 LKR
10 MNT0.92141 LKR
20 MNT1.84283 LKR
50 MNT4.60707 LKR
100 MNT9.21414 LKR
250 MNT23.03535 LKR
500 MNT46.07070 LKR
1000 MNT92.14140 LKR
2000 MNT184.28280 LKR
5000 MNT460.70700 LKR
10000 MNT921.41400 LKR