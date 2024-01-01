1 Moğol tugrikinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MNT → LKR çevirin

1 mnt
0,09 lkr

1,000 MNT = 0,08841 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10,8031,5471,68418,8620,9483,6091,377
1 GBP1,24511,9272,09723,4831,17104,0941,715
1 AUD0,6460,51911,08912,190,60754,0330,89
1 NZD0,5940,4770,919111,1980,55849,6390,818

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Moğol tugrikinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Sri Lanka Rupisi
1 MNT0,08841 LKR
5 MNT0,44204 LKR
10 MNT0,88407 LKR
20 MNT1,76814 LKR
50 MNT4,42036 LKR
100 MNT8,84071 LKR
250 MNT22,10178 LKR
500 MNT44,20355 LKR
1000 MNT88,40710 LKR
2000 MNT176,81420 LKR
5000 MNT442,03550 LKR
10000 MNT884,07100 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moğol Tugriki
1 LKR11,31130 MNT
5 LKR56,55650 MNT
10 LKR113,11300 MNT
20 LKR226,22600 MNT
50 LKR565,56500 MNT
100 LKR1.131,13000 MNT
250 LKR2.827,82500 MNT
500 LKR5.655,65000 MNT
1000 LKR11.311,30000 MNT
2000 LKR22.622,60000 MNT
5000 LKR56.556,50000 MNT
10000 LKR113.113,00000 MNT