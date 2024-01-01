5.000 Sri Lanka rupisinden Moğol tugrikine
Reel döviz kuru ile LKR → MNT çevirin
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|1 LKR → MNT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|11,2199
|11,3772
|Düşük
|11,1052
|11,0489
|Ortalama
|11,1506
|11,1809
|Değişim
|0.25%
|-1.74%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → MNT istatistikleri
LKR → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2199, en düşük 11,1052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,1506 oldu. LKR → MNT kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.
LKR → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,3772, en düşük 11,0489 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,1809 oldu. LKR → MNT kurundaki değişiklik -1.74 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moğol Tugriki
|1 LKR
|11,17210 MNT
|5 LKR
|55,86050 MNT
|10 LKR
|111,72100 MNT
|20 LKR
|223,44200 MNT
|50 LKR
|558,60500 MNT
|100 LKR
|1.117,21000 MNT
|250 LKR
|2.793,02500 MNT
|500 LKR
|5.586,05000 MNT
|1000 LKR
|11.172,10000 MNT
|2000 LKR
|22.344,20000 MNT
|5000 LKR
|55.860,50000 MNT
|10000 LKR
|111.721,00000 MNT