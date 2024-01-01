Moğol tugrikinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MNT → GBP çevirin

1.000 mnt
0,23 gbp

1.00000 MNT = 0.00023 GBP

12:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559651.0746589.23761.45471.652160.94845518.3471
1 GBP1.1682711.25545104.2511.699441.930131.1080521.4338
1 USD0.930550.796527183.03881.353651.53740.8825517.0726
1 INR0.0112060.009592230.012042610.01630140.01851420.01062820.205598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / İngiliz Pound Sterlini
1 MNT0.00023 GBP
5 MNT0.00117 GBP
10 MNT0.00235 GBP
20 MNT0.00469 GBP
50 MNT0.01174 GBP
100 MNT0.02347 GBP
250 MNT0.05869 GBP
500 MNT0.11737 GBP
1000 MNT0.23474 GBP
2000 MNT0.46948 GBP
5000 MNT1.17370 GBP
10000 MNT2.34741 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Moğol Tugriki
1 GBP4260.02000 MNT
5 GBP21300.10000 MNT
10 GBP42600.20000 MNT
20 GBP85200.40000 MNT
50 GBP213001.00000 MNT
100 GBP426002.00000 MNT
250 GBP1065005.00000 MNT
500 GBP2130010.00000 MNT
1000 GBP4260020.00000 MNT
2000 GBP8520040.00000 MNT
5000 GBP21300100.00000 MNT
10000 GBP42600200.00000 MNT