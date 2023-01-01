روبية سريلانكي إلى فرنك جيبوتي

تحويل LKR إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٥٥٠ djf

1.00000 LKR = 0.54954 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LKR إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 DJF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Djiboutian Franc
1 LKR0.54954 DJF
5 LKR2.74769 DJF
10 LKR5.49537 DJF
20 LKR10.99074 DJF
50 LKR27.47685 DJF
100 LKR54.95370 DJF
250 LKR137.38425 DJF
500 LKR274.76850 DJF
1000 LKR549.53700 DJF
2000 LKR1099.07400 DJF
5000 LKR2747.68500 DJF
10000 LKR5495.37000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / روبية سريلانكية
1 DJF1.81971 LKR
5 DJF9.09855 LKR
10 DJF18.19710 LKR
20 DJF36.39420 LKR
50 DJF90.98550 LKR
100 DJF181.97100 LKR
250 DJF454.92750 LKR
500 DJF909.85500 LKR
1000 DJF1819.71000 LKR
2000 DJF3639.42000 LKR
5000 DJF9098.55000 LKR
10000 DJF18197.10000 LKR