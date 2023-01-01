روبية سريلانكي إلى دينار تونسي

تحويل LKR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٩٫٧٠٨ tnd

1.00000 LKR = 0.00971 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:28 UTC
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LKR إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Tunisian Dinar
1 LKR0.00971 TND
5 LKR0.04854 TND
10 LKR0.09708 TND
20 LKR0.19415 TND
50 LKR0.48539 TND
100 LKR0.97077 TND
250 LKR2.42693 TND
500 LKR4.85386 TND
1000 LKR9.70772 TND
2000 LKR19.41544 TND
5000 LKR48.53860 TND
10000 LKR97.07720 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / روبية سريلانكية
1 TND103.01100 LKR
5 TND515.05500 LKR
10 TND1030.11000 LKR
20 TND2060.22000 LKR
50 TND5150.55000 LKR
100 TND10301.10000 LKR
250 TND25752.75000 LKR
500 TND51505.50000 LKR
1000 TND103011.00000 LKR
2000 TND206022.00000 LKR
5000 TND515055.00000 LKR
10000 TND1030110.00000 LKR