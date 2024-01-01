250 دينار تونسي إلى روبية سريلانكي

تحويل TND إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

250 tnd
24,713.45 lkr

1.000 TND = 98.85 LKR

Mid-market exchange rate at 09:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٨١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / روبية سريلانكية
1 TND٩٨٫٨٥٣٨٠ LKR
5 TND٤٩٤٫٢٦٩٠٠ LKR
10 TND٩٨٨٫٥٣٨٠٠ LKR
20 TND١٬٩٧٧٫٠٧٦٠٠ LKR
50 TND٤٬٩٤٢٫٦٩٠٠٠ LKR
100 TND٩٬٨٨٥٫٣٨٠٠٠ LKR
250 TND٢٤٬٧١٣٫٤٥٠٠٠ LKR
500 TND٤٩٬٤٢٦٫٩٠٠٠٠ LKR
1000 TND٩٨٬٨٥٣٫٨٠٠٠٠ LKR
2000 TND١٩٧٬٧٠٧٫٦٠٠٠٠ LKR
5000 TND٤٩٤٬٢٦٩٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 TND٩٨٨٬٥٣٨٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Tunisian Dinar
1 LKR٠٫٠١٠١٢ TND
5 LKR٠٫٠٥٠٥٨ TND
10 LKR٠٫١٠١١٦ TND
20 LKR٠٫٢٠٢٣٢ TND
50 LKR٠٫٥٠٥٨٠ TND
100 LKR١٫٠١١٥٩ TND
250 LKR٢٫٥٢٨٩٨ TND
500 LKR٥٫٠٥٧٩٥ TND
1000 LKR١٠٫١١٥٩٠ TND
2000 LKR٢٠٫٢٣١٨٠ TND
5000 LKR٥٠٫٥٧٩٥٠ TND
10000 LKR١٠١٫١٥٩٠٠ TND