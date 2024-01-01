ألف دينار تونسي إلى روبية سريلانكي

تحويل TND إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
98,893.70 lkr

1.000 TND = 98.89 LKR

Mid-market exchange rate at 09:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٧١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦١١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / روبية سريلانكية
1 TND٩٨٫٨٩٣٧٠ LKR
5 TND٤٩٤٫٤٦٨٥٠ LKR
10 TND٩٨٨٫٩٣٧٠٠ LKR
20 TND١٬٩٧٧٫٨٧٤٠٠ LKR
50 TND٤٬٩٤٤٫٦٨٥٠٠ LKR
100 TND٩٬٨٨٩٫٣٧٠٠٠ LKR
250 TND٢٤٬٧٢٣٫٤٢٥٠٠ LKR
500 TND٤٩٬٤٤٦٫٨٥٠٠٠ LKR
1000 TND٩٨٬٨٩٣٫٧٠٠٠٠ LKR
2000 TND١٩٧٬٧٨٧٫٤٠٠٠٠ LKR
5000 TND٤٩٤٬٤٦٨٫٥٠٠٠٠ LKR
10000 TND٩٨٨٬٩٣٧٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Tunisian Dinar
1 LKR٠٫٠١٠١١ TND
5 LKR٠٫٠٥٠٥٦ TND
10 LKR٠٫١٠١١٢ TND
20 LKR٠٫٢٠٢٢٤ TND
50 LKR٠٫٥٠٥٦٠ TND
100 LKR١٫٠١١١٩ TND
250 LKR٢٫٥٢٧٩٨ TND
500 LKR٥٫٠٥٥٩٥ TND
1000 LKR١٠٫١١١٩٠ TND
2000 LKR٢٠٫٢٢٣٨٠ TND
5000 LKR٥٠٫٥٥٩٥٠ TND
10000 LKR١٠١٫١١٩٠٠ TND