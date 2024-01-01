50 دينار تونسي إلى روبية سريلانكي

تحويل TND إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

50 tnd
4,944.45 lkr

1.000 TND = 98.89 LKR

Mid-market exchange rate at 09:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٥٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٦١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / روبية سريلانكية
1 TND٩٨٫٨٨٨٩٠ LKR
5 TND٤٩٤٫٤٤٤٥٠ LKR
10 TND٩٨٨٫٨٨٩٠٠ LKR
20 TND١٬٩٧٧٫٧٧٨٠٠ LKR
50 TND٤٬٩٤٤٫٤٤٥٠٠ LKR
100 TND٩٬٨٨٨٫٨٩٠٠٠ LKR
250 TND٢٤٬٧٢٢٫٢٢٥٠٠ LKR
500 TND٤٩٬٤٤٤٫٤٥٠٠٠ LKR
1000 TND٩٨٬٨٨٨٫٩٠٠٠٠ LKR
2000 TND١٩٧٬٧٧٧٫٨٠٠٠٠ LKR
5000 TND٤٩٤٬٤٤٤٫٥٠٠٠٠ LKR
10000 TND٩٨٨٬٨٨٩٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Tunisian Dinar
1 LKR٠٫٠١٠١١ TND
5 LKR٠٫٠٥٠٥٦ TND
10 LKR٠٫١٠١١٢ TND
20 LKR٠٫٢٠٢٢٥ TND
50 LKR٠٫٥٠٥٦٢ TND
100 LKR١٫٠١١٢٤ TND
250 LKR٢٫٥٢٨١٠ TND
500 LKR٥٫٠٥٦٢٠ TND
1000 LKR١٠٫١١٢٤٠ TND
2000 LKR٢٠٫٢٢٤٨٠ TND
5000 LKR٥٠٫٥٦٢٠٠ TND
10000 LKR١٠١٫١٢٤٠٠ TND