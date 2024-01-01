Sri Lanka rupisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → TND çevirin

1.000 lkr
10,038 tnd

1.00000 LKR = 0.01004 TND

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0733589.13111.453151.651940.94793518.3246
1 GBP1.1695311.25525104.2361.699421.93191.1086421.43
1 USD0.931650.796654183.04011.353851.539050.8831517.0723
1 INR0.01121940.009593610.012042410.01630360.01853390.01063520.205591

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Sri Lanka rupisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tunus Dinarı
1 LKR0.01004 TND
5 LKR0.05019 TND
10 LKR0.10038 TND
20 LKR0.20076 TND
50 LKR0.50191 TND
100 LKR1.00382 TND
250 LKR2.50955 TND
500 LKR5.01910 TND
1000 LKR10.03820 TND
2000 LKR20.07640 TND
5000 LKR50.19100 TND
10000 LKR100.38200 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 TND99.61920 LKR
5 TND498.09600 LKR
10 TND996.19200 LKR
20 TND1992.38400 LKR
50 TND4980.96000 LKR
100 TND9961.92000 LKR
250 TND24904.80000 LKR
500 TND49809.60000 LKR
1000 TND99619.20000 LKR
2000 TND199238.40000 LKR
5000 TND498096.00000 LKR
10000 TND996192.00000 LKR