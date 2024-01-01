bin Sri Lanka rupisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → TND çevirin

1.000 lkr
10,283 tnd

1,000Sr LKR = 0,01028DT TND

07:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01040,0106
Düşük0,01020,0102
Ortalama0,01030,0103
Değişim-0.70%-2.53%
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1 LKR → TND istatistikleri

LKR → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0104, en düşük 0,0102 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0103 oldu. LKR → TND kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

LKR → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0106, en düşük 0,0102 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0103 oldu. LKR → TND kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7341,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5731,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1081,961,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tunus Dinarı
1 LKR0,01028 TND
5 LKR0,05142 TND
10 LKR0,10283 TND
20 LKR0,20567 TND
50 LKR0,51417 TND
100 LKR1,02833 TND
250 LKR2,57083 TND
500 LKR5,14165 TND
1000 LKR10,28330 TND
2000 LKR20,56660 TND
5000 LKR51,41650 TND
10000 LKR102,83300 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 TND97,24480 LKR
5 TND486,22400 LKR
10 TND972,44800 LKR
20 TND1.944,89600 LKR
50 TND4.862,24000 LKR
100 TND9.724,48000 LKR
250 TND24.311,20000 LKR
500 TND48.622,40000 LKR
1000 TND97.244,80000 LKR
2000 TND194.489,60000 LKR
5000 TND486.224,00000 LKR
10000 TND972.448,00000 LKR