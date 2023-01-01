روبية سريلانكي إلى كوانزا أنغولي

تحويل LKR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٬٥٧٥٫١٢ aoa

1.00000 LKR = 2.57512 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 19:15 UTC
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LKR إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Angolan Kwanza
1 LKR2.57512 AOA
5 LKR12.87560 AOA
10 LKR25.75120 AOA
20 LKR51.50240 AOA
50 LKR128.75600 AOA
100 LKR257.51200 AOA
250 LKR643.78000 AOA
500 LKR1287.56000 AOA
1000 LKR2575.12000 AOA
2000 LKR5150.24000 AOA
5000 LKR12875.60000 AOA
10000 LKR25751.20000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / روبية سريلانكية
1 AOA0.38833 LKR
5 AOA1.94165 LKR
10 AOA3.88331 LKR
20 AOA7.76662 LKR
50 AOA19.41655 LKR
100 AOA38.83310 LKR
250 AOA97.08275 LKR
500 AOA194.16550 LKR
1000 AOA388.33100 LKR
2000 AOA776.66200 LKR
5000 AOA1941.65500 LKR
10000 AOA3883.31000 LKR