500 كوانزا أنغولي إلى روبية سريلانكي

تحويل AOA إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

500 aoa
193.65 lkr

1.00000 AOA = 0.38729 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / روبية سريلانكية
1 AOA0.38729 LKR
5 AOA1.93645 LKR
10 AOA3.87290 LKR
20 AOA7.74580 LKR
50 AOA19.36450 LKR
100 AOA38.72900 LKR
250 AOA96.82250 LKR
500 AOA193.64500 LKR
1000 AOA387.29000 LKR
2000 AOA774.58000 LKR
5000 AOA1936.45000 LKR
10000 AOA3872.90000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Angolan Kwanza
1 LKR2.58204 AOA
5 LKR12.91020 AOA
10 LKR25.82040 AOA
20 LKR51.64080 AOA
50 LKR129.10200 AOA
100 LKR258.20400 AOA
250 LKR645.51000 AOA
500 LKR1291.02000 AOA
1000 LKR2582.04000 AOA
2000 LKR5164.08000 AOA
5000 LKR12910.20000 AOA
10000 LKR25820.40000 AOA