روبية سريلانكي إلى جنيه مانكس

تحويل LKR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٫٤١ imp

1.00000 LKR = 0.00241 IMP

Mid-market exchange rate at 21:12
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أعلى العملات

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.36180.79198583.3351.513890.91291.3373.6729
1 CAD0.73432210.58157261.19471.111680.6703690.9817892.69709
1 GBP1.262651.719481105.2231.911511.152741.688164.63759
1 INR0.01199980.01634130.0095036310.01816630.01095470.01604370.0440739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جزيرة مان
1 LKR0.00241 IMP
5 LKR0.01204 IMP
10 LKR0.02407 IMP
20 LKR0.04814 IMP
50 LKR0.12036 IMP
100 LKR0.24072 IMP
250 LKR0.60179 IMP
500 LKR1.20359 IMP
1000 LKR2.40718 IMP
2000 LKR4.81436 IMP
5000 LKR12.03590 IMP
10000 LKR24.07180 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / روبية سريلانكية
1 IMP415.42400 LKR
5 IMP2077.12000 LKR
10 IMP4154.24000 LKR
20 IMP8308.48000 LKR
50 IMP20771.20000 LKR
100 IMP41542.40000 LKR
250 IMP103856.00000 LKR
500 IMP207712.00000 LKR
1000 IMP415424.00000 LKR
2000 IMP830848.00000 LKR
5000 IMP2077120.00000 LKR
10000 IMP4154240.00000 LKR