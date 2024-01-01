Sri Lanka rupisinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → IMP çevirin

1.000 lkr
2,55 imp

1.00000 LKR = 0.00255 IMP

10:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.073389.12761.452981.651990.947618.3265
1 GBP1.1693611.25505104.221.699021.931741.1080821.4299
1 USD0.93170.796781183.04071.353751.539170.8828517.0749
1 INR0.01121990.009595070.012042310.01630220.01853520.01063150.205621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Man Adası poundu
1 LKR0.00255 IMP
5 LKR0.01274 IMP
10 LKR0.02549 IMP
20 LKR0.05098 IMP
50 LKR0.12744 IMP
100 LKR0.25488 IMP
250 LKR0.63720 IMP
500 LKR1.27440 IMP
1000 LKR2.54880 IMP
2000 LKR5.09760 IMP
5000 LKR12.74400 IMP
10000 LKR25.48800 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Sri Lanka Rupisi
1 IMP392.34100 LKR
5 IMP1961.70500 LKR
10 IMP3923.41000 LKR
20 IMP7846.82000 LKR
50 IMP19617.05000 LKR
100 IMP39234.10000 LKR
250 IMP98085.25000 LKR
500 IMP196170.50000 LKR
1000 IMP392341.00000 LKR
2000 IMP784682.00000 LKR
5000 IMP1961705.00000 LKR
10000 IMP3923410.00000 LKR