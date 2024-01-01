bin Sri Lanka rupisinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → IMP çevirin

1.000 lkr
2,58 imp

1,000Sr LKR = 0,002578£ IMP

06:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0027
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0026
Değişim-0.80%-3.96%
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1 LKR → IMP istatistikleri

LKR → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → IMP kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

LKR → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → IMP kurundaki değişiklik -3.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7311,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,621,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2831,7721107,4231,9641,1851,7144,712
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Man Adası poundu
1 LKR0,00258 IMP
5 LKR0,01289 IMP
10 LKR0,02578 IMP
20 LKR0,05156 IMP
50 LKR0,12891 IMP
100 LKR0,25781 IMP
250 LKR0,64453 IMP
500 LKR1,28906 IMP
1000 LKR2,57811 IMP
2000 LKR5,15622 IMP
5000 LKR12,89055 IMP
10000 LKR25,78110 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Sri Lanka Rupisi
1 IMP387,88000 LKR
5 IMP1.939,40000 LKR
10 IMP3.878,80000 LKR
20 IMP7.757,60000 LKR
50 IMP19.394,00000 LKR
100 IMP38.788,00000 LKR
250 IMP96.970,00000 LKR
500 IMP193.940,00000 LKR
1000 IMP387.880,00000 LKR
2000 IMP775.760,00000 LKR
5000 IMP1.939.400,00000 LKR
10000 IMP3.878.800,00000 LKR