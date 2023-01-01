روبية سريلانكي إلى روبية باكستانية

تحويل LKR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
903.09 pkr

1.00000 LKR = 0.90309 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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LKR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Pakistani Rupee
1 LKR0.90309 PKR
5 LKR4.51543 PKR
10 LKR9.03086 PKR
20 LKR18.06172 PKR
50 LKR45.15430 PKR
100 LKR90.30860 PKR
250 LKR225.77150 PKR
500 LKR451.54300 PKR
1000 LKR903.08600 PKR
2000 LKR1806.17200 PKR
5000 LKR4515.43000 PKR
10000 LKR9030.86000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / روبية سريلانكية
1 PKR1.10731 LKR
5 PKR5.53655 LKR
10 PKR11.07310 LKR
20 PKR22.14620 LKR
50 PKR55.36550 LKR
100 PKR110.73100 LKR
250 PKR276.82750 LKR
500 PKR553.65500 LKR
1000 PKR1107.31000 LKR
2000 PKR2214.62000 LKR
5000 PKR5536.55000 LKR
10000 PKR11073.10000 LKR