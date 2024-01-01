Sri Lanka rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → PKR çevirin

1.000 lkr
892,39 pkr

1.00000 LKR = 0.89239 PKR

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.03751.538820.931551.347453.6729
1 CAD0.73863410.58838961.33431.136620.6880940.9952732.71293
1 GBP1.255351.699561104.2411.931751.169441.691524.61078
1 INR0.01204280.01630410.0095931410.01853160.01121870.0162270.0442318

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Pakistan Rupisi
1 LKR0.89239 PKR
5 LKR4.46195 PKR
10 LKR8.92390 PKR
20 LKR17.84780 PKR
50 LKR44.61950 PKR
100 LKR89.23900 PKR
250 LKR223.09750 PKR
500 LKR446.19500 PKR
1000 LKR892.39000 PKR
2000 LKR1784.78000 PKR
5000 LKR4461.95000 PKR
10000 LKR8923.90000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 PKR1.12059 LKR
5 PKR5.60295 LKR
10 PKR11.20590 LKR
20 PKR22.41180 LKR
50 PKR56.02950 LKR
100 PKR112.05900 LKR
250 PKR280.14750 LKR
500 PKR560.29500 LKR
1000 PKR1120.59000 LKR
2000 PKR2241.18000 LKR
5000 PKR5602.95000 LKR
10000 PKR11205.90000 LKR