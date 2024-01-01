250 Pakistan rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → LKR çevirin

1,000₨ PKR = 1,048Sr LKR

10:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 PKR → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,05611,0996
Düşük1,04781,0478
Ortalama1,05321,0655
Değişim-0.54%-2.47%
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1 PKR → LKR istatistikleri

PKR → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0561, en düşük 1,0478 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0532 oldu. PKR → LKR kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

PKR → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0996, en düşük 1,0478 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0655 oldu. PKR → LKR kurundaki değişiklik -2.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4020,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0320,8363,8741,4863,9636,434
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,52814,6361,7784,73843,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 PKR1,04778 LKR
5 PKR5,23890 LKR
10 PKR10,47780 LKR
20 PKR20,95560 LKR
50 PKR52,38900 LKR
100 PKR104,77800 LKR
250 PKR261,94500 LKR
500 PKR523,89000 LKR
1000 PKR1.047,78000 LKR
2000 PKR2.095,56000 LKR
5000 PKR5.238,90000 LKR
10000 PKR10.477,80000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Pakistan Rupisi
1 LKR0,95440 PKR
5 LKR4,77200 PKR
10 LKR9,54400 PKR
20 LKR19,08800 PKR
50 LKR47,72000 PKR
100 LKR95,44000 PKR
250 LKR238,60000 PKR
500 LKR477,20000 PKR
1000 LKR954,40000 PKR
2000 LKR1.908,80000 PKR
5000 LKR4.772,00000 PKR
10000 LKR9.544,00000 PKR