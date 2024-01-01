bin Sri Lanka rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → PKR çevirin

1.000 lkr
922,49 pkr

1,000Sr LKR = 0,9225₨ PKR

07:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,92420,9393
Düşük0,91490,9137
Ortalama0,91890,9221
Değişim0.19%-1.73%
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1 LKR → PKR istatistikleri

LKR → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9242, en düşük 0,9149 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9189 oldu. LKR → PKR kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

LKR → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9393, en düşük 0,9137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9221 oldu. LKR → PKR kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7241,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5841,1080,670,9682,658
1 GBP1,2791,7681107,1211,9591,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Pakistan Rupisi
1 LKR0,92249 PKR
5 LKR4,61244 PKR
10 LKR9,22487 PKR
20 LKR18,44974 PKR
50 LKR46,12435 PKR
100 LKR92,24870 PKR
250 LKR230,62175 PKR
500 LKR461,24350 PKR
1000 LKR922,48700 PKR
2000 LKR1.844,97400 PKR
5000 LKR4.612,43500 PKR
10000 LKR9.224,87000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 PKR1,08403 LKR
5 PKR5,42015 LKR
10 PKR10,84030 LKR
20 PKR21,68060 LKR
50 PKR54,20150 LKR
100 PKR108,40300 LKR
250 PKR271,00750 LKR
500 PKR542,01500 LKR
1000 PKR1.084,03000 LKR
2000 PKR2.168,06000 LKR
5000 PKR5.420,15000 LKR
10000 PKR10.840,30000 LKR