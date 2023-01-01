2000 روبية باكستانية إلى روبية سريلانكي

تحويل PKR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ pkr
٢٬٣٢٠٫٥٤ lkr

1.00000 PKR = 1.16027 LKR

Mid-market exchange rate at 03:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073589.27121.46561.64850.9634518.7326
1GBP1.1528711.23755102.9131.689571.900411.1107321.5952
1USD0.931550.808048183.1591.365251.535630.8974517.45
1INR0.01120180.009716910.012025210.01641730.01846610.0107920.209839

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / روبية سريلانكية
1 PKR1.16027 LKR
5 PKR5.80135 LKR
10 PKR11.60270 LKR
20 PKR23.20540 LKR
50 PKR58.01350 LKR
100 PKR116.02700 LKR
250 PKR290.06750 LKR
500 PKR580.13500 LKR
1000 PKR1160.27000 LKR
2000 PKR2320.54000 LKR
5000 PKR5801.35000 LKR
10000 PKR11602.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Pakistani Rupee
1 LKR0.86186 PKR
5 LKR4.30933 PKR
10 LKR8.61865 PKR
20 LKR17.23730 PKR
50 LKR43.09325 PKR
100 LKR86.18650 PKR
250 LKR215.46625 PKR
500 LKR430.93250 PKR
1000 LKR861.86500 PKR
2000 LKR1723.73000 PKR
5000 LKR4309.32500 PKR
10000 LKR8618.65000 PKR