روبية سريلانكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل LKR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
112.87 uah

1.00000 LKR = 0.11287 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / هريفنيا الأوكرانية
1 LKR0.11287 UAH
5 LKR0.56433 UAH
10 LKR1.12866 UAH
20 LKR2.25732 UAH
50 LKR5.64330 UAH
100 LKR11.28660 UAH
250 LKR28.21650 UAH
500 LKR56.43300 UAH
1000 LKR112.86600 UAH
2000 LKR225.73200 UAH
5000 LKR564.33000 UAH
10000 LKR1128.66000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / روبية سريلانكية
1 UAH8.86006 LKR
5 UAH44.30030 LKR
10 UAH88.60060 LKR
20 UAH177.20120 LKR
50 UAH443.00300 LKR
100 UAH886.00600 LKR
250 UAH2215.01500 LKR
500 UAH4430.03000 LKR
1000 UAH8860.06000 LKR
2000 UAH17720.12000 LKR
5000 UAH44300.30000 LKR
10000 UAH88600.60000 LKR