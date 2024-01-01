500 هريفنا أوكرانية إلى روبية سريلانكي

تحويل UAH إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

500 uah
3,984.26 lkr

1.000 UAH = 7.969 LKR

Mid-market exchange rate at 07:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٩٦١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢٧١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٥١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / روبية سريلانكية
1 UAH٧٫٩٦٨٥١ LKR
5 UAH٣٩٫٨٤٢٥٥ LKR
10 UAH٧٩٫٦٨٥١٠ LKR
20 UAH١٥٩٫٣٧٠٢٠ LKR
50 UAH٣٩٨٫٤٢٥٥٠ LKR
100 UAH٧٩٦٫٨٥١٠٠ LKR
250 UAH١٬٩٩٢٫١٢٧٥٠ LKR
500 UAH٣٬٩٨٤٫٢٥٥٠٠ LKR
1000 UAH٧٬٩٦٨٫٥١٠٠٠ LKR
2000 UAH١٥٬٩٣٧٫٠٢٠٠٠ LKR
5000 UAH٣٩٬٨٤٢٫٥٥٠٠٠ LKR
10000 UAH٧٩٬٦٨٥٫١٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / هريفنيا الأوكرانية
1 LKR٠٫١٢٥٤٩ UAH
5 LKR٠٫٦٢٧٤٧ UAH
10 LKR١٫٢٥٤٩٤ UAH
20 LKR٢٫٥٠٩٨٨ UAH
50 LKR٦٫٢٧٤٧٠ UAH
100 LKR١٢٫٥٤٩٤٠ UAH
250 LKR٣١٫٣٧٣٥٠ UAH
500 LKR٦٢٫٧٤٧٠٠ UAH
1000 LKR١٢٥٫٤٩٤٠٠ UAH
2000 LKR٢٥٠٫٩٨٨٠٠ UAH
5000 LKR٦٢٧٫٤٧٠٠٠ UAH
10000 LKR١٬٢٥٤٫٩٤٠٠٠ UAH