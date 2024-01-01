Sri Lanka rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile LKR → UAH çevirin

1.000 lkr
121,01 uah

1.00000 LKR = 0.12101 UAH

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 LKR0.12101 UAH
5 LKR0.60506 UAH
10 LKR1.21013 UAH
20 LKR2.42026 UAH
50 LKR6.05065 UAH
100 LKR12.10130 UAH
250 LKR30.25325 UAH
500 LKR60.50650 UAH
1000 LKR121.01300 UAH
2000 LKR242.02600 UAH
5000 LKR605.06500 UAH
10000 LKR1210.13000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sri Lanka Rupisi
1 UAH8.26355 LKR
5 UAH41.31775 LKR
10 UAH82.63550 LKR
20 UAH165.27100 LKR
50 UAH413.17750 LKR
100 UAH826.35500 LKR
250 UAH2065.88750 LKR
500 UAH4131.77500 LKR
1000 UAH8263.55000 LKR
2000 UAH16527.10000 LKR
5000 UAH41317.75000 LKR
10000 UAH82635.50000 LKR