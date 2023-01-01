250 Ukrayna grivnasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UAH → LKR çevirin

250 uah
2.215,02 lkr

1.00000 UAH = 8.86006 LKR

11:0 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sri Lanka Rupisi
1 UAH8.86006 LKR
5 UAH44.30030 LKR
10 UAH88.60060 LKR
20 UAH177.20120 LKR
50 UAH443.00300 LKR
100 UAH886.00600 LKR
250 UAH2215.01500 LKR
500 UAH4430.03000 LKR
1000 UAH8860.06000 LKR
2000 UAH17720.12000 LKR
5000 UAH44300.30000 LKR
10000 UAH88600.60000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 LKR0.11287 UAH
5 LKR0.56433 UAH
10 LKR1.12866 UAH
20 LKR2.25732 UAH
50 LKR5.64330 UAH
100 LKR11.28660 UAH
250 LKR28.21650 UAH
500 LKR56.43300 UAH
1000 LKR112.86600 UAH
2000 LKR225.73200 UAH
5000 LKR564.33000 UAH
10000 LKR1128.66000 UAH