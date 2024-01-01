5 Sri Lanka rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile LKR → UAH çevirin

5 lkr
0,67 uah

1,000Sr LKR = 0,1350₴ UAH

08:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13580,1358
Düşük0,13250,1304
Ortalama0,13440,1330
Değişim1.18%2.22%
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1 LKR → UAH istatistikleri

LKR → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1358, en düşük 0,1325 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1344 oldu. LKR → UAH kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

LKR → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1358, en düşük 0,1304 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1330 oldu. LKR → UAH kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7391,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5691,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,091,9611,1841,7114,697
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 LKR0,13497 UAH
5 LKR0,67483 UAH
10 LKR1,34965 UAH
20 LKR2,69930 UAH
50 LKR6,74825 UAH
100 LKR13,49650 UAH
250 LKR33,74125 UAH
500 LKR67,48250 UAH
1000 LKR134,96500 UAH
2000 LKR269,93000 UAH
5000 LKR674,82500 UAH
10000 LKR1.349,65000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sri Lanka Rupisi
1 UAH7,40931 LKR
5 UAH37,04655 LKR
10 UAH74,09310 LKR
20 UAH148,18620 LKR
50 UAH370,46550 LKR
100 UAH740,93100 LKR
250 UAH1.852,32750 LKR
500 UAH3.704,65500 LKR
1000 UAH7.409,31000 LKR
2000 UAH14.818,62000 LKR
5000 UAH37.046,55000 LKR
10000 UAH74.093,10000 LKR