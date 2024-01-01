LKR - UAH Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası (çoğul hali hryvni veya гривні), Ukrayna'nın resmi para birimidir. Ukraynaca гривня şeklinde yazılır ve грн olarak kısaltılmıştır. Grivna para birimi kodu UAH olup simgesi ₴ şeklindedir. Grivna popüler olarak euro ile takas edilir. Grivna, adını Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık ölçüsünden alır. İtibari bir para birimidir.



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