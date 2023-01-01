روبية سريلانكي إلى كرونة سويدية

تحويل LKR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٤٫٤٣ sek

1.00000 LKR = 0.03443 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:27 UTC
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LKR إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الكرونا السويدية
1 LKR0.03443 SEK
5 LKR0.17217 SEK
10 LKR0.34434 SEK
20 LKR0.68869 SEK
50 LKR1.72172 SEK
100 LKR3.44343 SEK
250 LKR8.60858 SEK
500 LKR17.21715 SEK
1000 LKR34.43430 SEK
2000 LKR68.86860 SEK
5000 LKR172.17150 SEK
10000 LKR344.34300 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / روبية سريلانكية
1 SEK29.04080 LKR
5 SEK145.20400 LKR
10 SEK290.40800 LKR
20 SEK580.81600 LKR
50 SEK1452.04000 LKR
100 SEK2904.08000 LKR
250 SEK7260.20000 LKR
500 SEK14520.40000 LKR
1000 SEK29040.80000 LKR
2000 SEK58081.60000 LKR
5000 SEK145204.00000 LKR
10000 SEK290408.00000 LKR