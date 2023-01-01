روبية سريلانكي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل LKR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٥٦٫٣٢ btn

1.00000 LKR = 0.25632 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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LKR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / نغولتروم بوتاني
1 LKR0.25632 BTN
5 LKR1.28162 BTN
10 LKR2.56323 BTN
20 LKR5.12646 BTN
50 LKR12.81615 BTN
100 LKR25.63230 BTN
250 LKR64.08075 BTN
500 LKR128.16150 BTN
1000 LKR256.32300 BTN
2000 LKR512.64600 BTN
5000 LKR1281.61500 BTN
10000 LKR2563.23000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روبية سريلانكية
1 BTN3.90133 LKR
5 BTN19.50665 LKR
10 BTN39.01330 LKR
20 BTN78.02660 LKR
50 BTN195.06650 LKR
100 BTN390.13300 LKR
250 BTN975.33250 LKR
500 BTN1950.66500 LKR
1000 BTN3901.33000 LKR
2000 BTN7802.66000 LKR
5000 BTN19506.65000 LKR
10000 BTN39013.30000 LKR