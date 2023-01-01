50 نغولتروم بوتاني إلى روبية سريلانكي

تحويل BTN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
193.48 lkr

1.00000 BTN = 3.86954 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:30 UTC
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BTN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.079289.2781.465991.667230.954318.4109
1GBP1.1689811.26155104.3631.713691.948941.1155521.5218
1USD0.92660.792676182.72611.35841.544880.884317.0598
1INR0.0112010.009581930.012088110.01642050.01867460.01068950.20622

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روبية سريلانكية
1 BTN3.86954 LKR
5 BTN19.34770 LKR
10 BTN38.69540 LKR
20 BTN77.39080 LKR
50 BTN193.47700 LKR
100 BTN386.95400 LKR
250 BTN967.38500 LKR
500 BTN1934.77000 LKR
1000 BTN3869.54000 LKR
2000 BTN7739.08000 LKR
5000 BTN19347.70000 LKR
10000 BTN38695.40000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / نغولتروم بوتاني
1 LKR0.25843 BTN
5 LKR1.29215 BTN
10 LKR2.58429 BTN
20 LKR5.16858 BTN
50 LKR12.92145 BTN
100 LKR25.84290 BTN
250 LKR64.60725 BTN
500 LKR129.21450 BTN
1000 LKR258.42900 BTN
2000 LKR516.85800 BTN
5000 LKR1292.14500 BTN
10000 LKR2584.29000 BTN