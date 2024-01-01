Sri Lanka rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile LKR → BTN çevirin

1.000 lkr
265,63 btn

1.00000 LKR = 0.26563 BTN

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.0734589.14141.453081.651970.94765518.3269
1 GBP1.1693911.25525104.2381.699171.931751.1081721.4308
1 USD0.93160.796654183.0421.353651.538940.8828517.0729
1 INR0.01121810.009593390.012042110.01630080.0185320.01063140.205594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 LKR0.26563 BTN
5 LKR1.32815 BTN
10 LKR2.65631 BTN
20 LKR5.31262 BTN
50 LKR13.28155 BTN
100 LKR26.56310 BTN
250 LKR66.40775 BTN
500 LKR132.81550 BTN
1000 LKR265.63100 BTN
2000 LKR531.26200 BTN
5000 LKR1328.15500 BTN
10000 LKR2656.31000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Sri Lanka Rupisi
1 BTN3.76463 LKR
5 BTN18.82315 LKR
10 BTN37.64630 LKR
20 BTN75.29260 LKR
50 BTN188.23150 LKR
100 BTN376.46300 LKR
250 BTN941.15750 LKR
500 BTN1882.31500 LKR
1000 BTN3764.63000 LKR
2000 BTN7529.26000 LKR
5000 BTN18823.15000 LKR
10000 BTN37646.30000 LKR