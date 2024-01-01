5 Sri Lanka rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile LKR → BTN çevirin

5 lkr
1,38 btn

1,000Sr LKR = 0,2769Nu. BTN

05:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27690,2810
Düşük0,27430,2726
Ortalama0,27570,2762
Değişim0.58%-1.41%
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1 LKR → BTN istatistikleri

LKR → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2769, en düşük 0,2743 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2757 oldu. LKR → BTN kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

LKR → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2810, en düşük 0,2726 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2762 oldu. LKR → BTN kurundaki değişiklik -1.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7151,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6341,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5771,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 LKR0,27689 BTN
5 LKR1,38446 BTN
10 LKR2,76892 BTN
20 LKR5,53784 BTN
50 LKR13,84460 BTN
100 LKR27,68920 BTN
250 LKR69,22300 BTN
500 LKR138,44600 BTN
1000 LKR276,89200 BTN
2000 LKR553,78400 BTN
5000 LKR1.384,46000 BTN
10000 LKR2.768,92000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Sri Lanka Rupisi
1 BTN3,61152 LKR
5 BTN18,05760 LKR
10 BTN36,11520 LKR
20 BTN72,23040 LKR
50 BTN180,57600 LKR
100 BTN361,15200 LKR
250 BTN902,88000 LKR
500 BTN1.805,76000 LKR
1000 BTN3.611,52000 LKR
2000 BTN7.223,04000 LKR
5000 BTN18.057,60000 LKR
10000 BTN36.115,20000 LKR