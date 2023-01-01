روبية سريلانكي إلى كولون سلفادوري

تحويل LKR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
27.02 svc

1.00000 LKR = 0.02702 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LKR إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / كولون سلفادوري
1 LKR0.02702 SVC
5 LKR0.13510 SVC
10 LKR0.27020 SVC
20 LKR0.54040 SVC
50 LKR1.35101 SVC
100 LKR2.70201 SVC
250 LKR6.75502 SVC
500 LKR13.51005 SVC
1000 LKR27.02010 SVC
2000 LKR54.04020 SVC
5000 LKR135.10050 SVC
10000 LKR270.20100 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / روبية سريلانكية
1 SVC37.00950 LKR
5 SVC185.04750 LKR
10 SVC370.09500 LKR
20 SVC740.19000 LKR
50 SVC1850.47500 LKR
100 SVC3700.95000 LKR
250 SVC9252.37500 LKR
500 SVC18504.75000 LKR
1000 SVC37009.50000 LKR
2000 SVC74019.00000 LKR
5000 SVC185047.50000 LKR
10000 SVC370095.00000 LKR