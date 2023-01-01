روبية سريلانكي إلى فلورن أروبي

تحويل LKR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
5.59 awg

1.00000 LKR = 0.00559 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
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LKR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Aruban Florin
1 LKR0.00559 AWG
5 LKR0.02793 AWG
10 LKR0.05586 AWG
20 LKR0.11173 AWG
50 LKR0.27932 AWG
100 LKR0.55864 AWG
250 LKR1.39660 AWG
500 LKR2.79321 AWG
1000 LKR5.58642 AWG
2000 LKR11.17284 AWG
5000 LKR27.93210 AWG
10000 LKR55.86420 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / روبية سريلانكية
1 AWG179.00600 LKR
5 AWG895.03000 LKR
10 AWG1790.06000 LKR
20 AWG3580.12000 LKR
50 AWG8950.30000 LKR
100 AWG17900.60000 LKR
250 AWG44751.50000 LKR
500 AWG89503.00000 LKR
1000 AWG179006.00000 LKR
2000 AWG358012.00000 LKR
5000 AWG895030.00000 LKR
10000 AWG1790060.00000 LKR