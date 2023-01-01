روبية سريلانكي إلى دولار جزر سليمان

تحويل LKR إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
26.16 sbd

1.00000 LKR = 0.02616 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:26 UTC
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LKR إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار جزر سليمان
1 LKR0.02616 SBD
5 LKR0.13078 SBD
10 LKR0.26156 SBD
20 LKR0.52312 SBD
50 LKR1.30781 SBD
100 LKR2.61561 SBD
250 LKR6.53903 SBD
500 LKR13.07805 SBD
1000 LKR26.15610 SBD
2000 LKR52.31220 SBD
5000 LKR130.78050 SBD
10000 LKR261.56100 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / روبية سريلانكية
1 SBD38.23200 LKR
5 SBD191.16000 LKR
10 SBD382.32000 LKR
20 SBD764.64000 LKR
50 SBD1911.60000 LKR
100 SBD3823.20000 LKR
250 SBD9558.00000 LKR
500 SBD19116.00000 LKR
1000 SBD38232.00000 LKR
2000 SBD76464.00000 LKR
5000 SBD191160.00000 LKR
10000 SBD382320.00000 LKR