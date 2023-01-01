روبية سريلانكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو
تحويل LKR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روبية سريلانكية
|1 TTD
|47.76260 LKR
|5 TTD
|238.81300 LKR
|10 TTD
|477.62600 LKR
|20 TTD
|955.25200 LKR
|50 TTD
|2388.13000 LKR
|100 TTD
|4776.26000 LKR
|250 TTD
|11940.65000 LKR
|500 TTD
|23881.30000 LKR
|1000 TTD
|47762.60000 LKR
|2000 TTD
|95525.20000 LKR
|5000 TTD
|238813.00000 LKR
|10000 TTD
|477626.00000 LKR