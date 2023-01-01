روبية سريلانكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل LKR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
20.94 ttd

1.00000 LKR = 0.02094 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:26 UTC
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LKR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LKR0.02094 TTD
5 LKR0.10468 TTD
10 LKR0.20937 TTD
20 LKR0.41874 TTD
50 LKR1.04685 TTD
100 LKR2.09369 TTD
250 LKR5.23423 TTD
500 LKR10.46845 TTD
1000 LKR20.93690 TTD
2000 LKR41.87380 TTD
5000 LKR104.68450 TTD
10000 LKR209.36900 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روبية سريلانكية
1 TTD47.76260 LKR
5 TTD238.81300 LKR
10 TTD477.62600 LKR
20 TTD955.25200 LKR
50 TTD2388.13000 LKR
100 TTD4776.26000 LKR
250 TTD11940.65000 LKR
500 TTD23881.30000 LKR
1000 TTD47762.60000 LKR
2000 TTD95525.20000 LKR
5000 TTD238813.00000 LKR
10000 TTD477626.00000 LKR