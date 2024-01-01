1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية سريلانكي

تحويل TTD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
45.18 lkr

1.000 TTD = 45.18 LKR

Mid-market exchange rate at 17:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٨٦١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٧٨١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٥
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠١١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روبية سريلانكية
1 TTD٤٥٫١٨٤٠٠ LKR
5 TTD٢٢٥٫٩٢٠٠٠ LKR
10 TTD٤٥١٫٨٤٠٠٠ LKR
20 TTD٩٠٣٫٦٨٠٠٠ LKR
50 TTD٢٬٢٥٩٫٢٠٠٠٠ LKR
100 TTD٤٬٥١٨٫٤٠٠٠٠ LKR
250 TTD١١٬٢٩٦٫٠٠٠٠٠ LKR
500 TTD٢٢٬٥٩٢٫٠٠٠٠٠ LKR
1000 TTD٤٥٬١٨٤٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 TTD٩٠٬٣٦٨٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 TTD٢٢٥٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 TTD٤٥١٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LKR٠٫٠٢٢١٣ TTD
5 LKR٠٫١١٠٦٦ TTD
10 LKR٠٫٢٢١٣٢ TTD
20 LKR٠٫٤٤٢٦٣ TTD
50 LKR١٫١٠٦٥٩ TTD
100 LKR٢٫٢١٣١٧ TTD
250 LKR٥٫٥٣٢٩٣ TTD
500 LKR١١٫٠٦٥٨٥ TTD
1000 LKR٢٢٫١٣١٧٠ TTD
2000 LKR٤٤٫٢٦٣٤٠ TTD
5000 LKR١١٠٫٦٥٨٥٠ TTD
10000 LKR٢٢١٫٣١٧٠٠ TTD