روبية سريلانكي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل LKR إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
58.43 zar

1.00000 LKR = 0.05843 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LKR إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / راند جنوب أفريقيا
1 LKR0.05843 ZAR
5 LKR0.29217 ZAR
10 LKR0.58434 ZAR
20 LKR1.16867 ZAR
50 LKR2.92168 ZAR
100 LKR5.84336 ZAR
250 LKR14.60840 ZAR
500 LKR29.21680 ZAR
1000 LKR58.43360 ZAR
2000 LKR116.86720 ZAR
5000 LKR292.16800 ZAR
10000 LKR584.33600 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / روبية سريلانكية
1 ZAR17.11340 LKR
5 ZAR85.56700 LKR
10 ZAR171.13400 LKR
20 ZAR342.26800 LKR
50 ZAR855.67000 LKR
100 ZAR1711.34000 LKR
250 ZAR4278.35000 LKR
500 ZAR8556.70000 LKR
1000 ZAR17113.40000 LKR
2000 ZAR34226.80000 LKR
5000 ZAR85567.00000 LKR
10000 ZAR171134.00000 LKR