5000 راند جنوب إفريقي إلى روبية سريلانكي

تحويل ZAR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5000 zar
89900.50 lkr

1.00000 ZAR = 17.98010 LKR

Mid-market exchange rate at 06:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87421.083890.21441.484321.672660.962918.7574
1 GBP1.143911.23975103.1961.69791.913341.1014621.4565
1 USD0.922650.806614183.2391.369551.543330.888417.3071
1 INR0.01108470.009690340.012013610.01645320.01854090.01067290.207921

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / روبية سريلانكية
1 ZAR17.98010 LKR
5 ZAR89.90050 LKR
10 ZAR179.80100 LKR
20 ZAR359.60200 LKR
50 ZAR899.00500 LKR
100 ZAR1798.01000 LKR
250 ZAR4495.02500 LKR
500 ZAR8990.05000 LKR
1000 ZAR17980.10000 LKR
2000 ZAR35960.20000 LKR
5000 ZAR89900.50000 LKR
10000 ZAR179801.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / راند جنوب أفريقيا
1 LKR0.05562 ZAR
5 LKR0.27809 ZAR
10 LKR0.55617 ZAR
20 LKR1.11234 ZAR
50 LKR2.78085 ZAR
100 LKR5.56170 ZAR
250 LKR13.90425 ZAR
500 LKR27.80850 ZAR
1000 LKR55.61700 ZAR
2000 LKR111.23400 ZAR
5000 LKR278.08500 ZAR
10000 LKR556.17000 ZAR