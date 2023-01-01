روبية سريلانكي إلى ريال كمبودي

تحويل LKR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٢٬٧٠٠٫٦٠ khr

1.00000 LKR = 12.70060 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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LKR إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / ريال كمبوديا
1 LKR12.70060 KHR
5 LKR63.50300 KHR
10 LKR127.00600 KHR
20 LKR254.01200 KHR
50 LKR635.03000 KHR
100 LKR1270.06000 KHR
250 LKR3175.15000 KHR
500 LKR6350.30000 KHR
1000 LKR12700.60000 KHR
2000 LKR25401.20000 KHR
5000 LKR63503.00000 KHR
10000 LKR127006.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / روبية سريلانكية
1 KHR0.07874 LKR
5 KHR0.39368 LKR
10 KHR0.78736 LKR
20 KHR1.57473 LKR
50 KHR3.93681 LKR
100 KHR7.87363 LKR
250 KHR19.68407 LKR
500 KHR39.36815 LKR
1000 KHR78.73630 LKR
2000 KHR157.47260 LKR
5000 KHR393.68150 LKR
10000 KHR787.36300 LKR