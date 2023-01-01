250 ريال كمبودي إلى روبية سريلانكي

تحويل KHR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

250 khr
19.69 lkr

1.00000 KHR = 0.07878 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:32
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KHR إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87011.058788.03761.451741.675820.945919.2796
1GBP1.1492911.21665101.1721.668331.925841.0871222.1559
1USD0.94460.821929183.15631.371251.58290.893618.2106
1INR0.01135880.009884150.012025610.016490.01903530.0107460.218992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / روبية سريلانكية
1 KHR0.07878 LKR
5 KHR0.39389 LKR
10 KHR0.78779 LKR
20 KHR1.57557 LKR
50 KHR3.93893 LKR
100 KHR7.87787 LKR
250 KHR19.69467 LKR
500 KHR39.38935 LKR
1000 KHR78.77870 LKR
2000 KHR157.55740 LKR
5000 KHR393.89350 LKR
10000 KHR787.78700 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ريال كمبوديا
1 LKR12.69380 KHR
5 LKR63.46900 KHR
10 LKR126.93800 KHR
20 LKR253.87600 KHR
50 LKR634.69000 KHR
100 LKR1269.38000 KHR
250 LKR3173.45000 KHR
500 LKR6346.90000 KHR
1000 LKR12693.80000 KHR
2000 LKR25387.60000 KHR
5000 LKR63469.00000 KHR
10000 LKR126938.00000 KHR