Sri Lanka rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile LKR → KHR çevirin

1.000 lkr
13.046,60 khr

1.00000 LKR = 13.04660 KHR

10:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04071.539050.93171.347453.6729
1 CAD0.73868910.58852661.34121.136880.6882410.9953462.71313
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169421.691254.61004
1 INR0.01204230.01630220.009594310.01853370.01121990.01622640.0442301

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kamboçya Rieli
1 LKR13.04660 KHR
5 LKR65.23300 KHR
10 LKR130.46600 KHR
20 LKR260.93200 KHR
50 LKR652.33000 KHR
100 LKR1304.66000 KHR
250 LKR3261.65000 KHR
500 LKR6523.30000 KHR
1000 LKR13046.60000 KHR
2000 LKR26093.20000 KHR
5000 LKR65233.00000 KHR
10000 LKR130466.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Sri Lanka Rupisi
1 KHR0.07665 LKR
5 KHR0.38324 LKR
10 KHR0.76648 LKR
20 KHR1.53297 LKR
50 KHR3.83242 LKR
100 KHR7.66483 LKR
250 KHR19.16208 LKR
500 KHR38.32415 LKR
1000 KHR76.64830 LKR
2000 KHR153.29660 LKR
5000 KHR383.24150 LKR
10000 KHR766.48300 LKR