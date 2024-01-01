1 Sri Lanka rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile LKR → KHR çevirin

1 lkr
13,59 khr

1,000Sr LKR = 13,59៛ KHR

06:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,600013,7267
Düşük13,516513,4529
Ortalama13,557413,5670
Değişim0.05%-0.91%
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1 LKR → KHR istatistikleri

LKR → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6000, en düşük 13,5165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,5574 oldu. LKR → KHR kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

LKR → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,7267, en düşük 13,4529 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,5670 oldu. LKR → KHR kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,78183,7271,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6081,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2671,9631,1851,7134,706
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

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Sri Lanka rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kamboçya Rieli
1 LKR13,59420 KHR
5 LKR67,97100 KHR
10 LKR135,94200 KHR
20 LKR271,88400 KHR
50 LKR679,71000 KHR
100 LKR1.359,42000 KHR
250 LKR3.398,55000 KHR
500 LKR6.797,10000 KHR
1000 LKR13.594,20000 KHR
2000 LKR27.188,40000 KHR
5000 LKR67.971,00000 KHR
10000 LKR135.942,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Sri Lanka Rupisi
1 KHR0,07356 LKR
5 KHR0,36780 LKR
10 KHR0,73561 LKR
20 KHR1,47122 LKR
50 KHR3,67804 LKR
100 KHR7,35608 LKR
250 KHR18,39020 LKR
500 KHR36,78040 LKR
1000 KHR73,56080 LKR
2000 KHR147,12160 LKR
5000 KHR367,80400 LKR
10000 KHR735,60800 LKR